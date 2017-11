Exigen indagar con lupa “torres” en la Zona Romántica de Puerto Vallarta

1 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Ante la creciente construcción de nuevos edificios que sobrepasarían los límites permitidos en la Zona Romántica de Puerto Vallarta, cuyo origen de los permisos tendrían aparentes inconsistencias en su otorgamiento lo que provocaría un colapso en los servicios públicos, la regidora de Movimiento Ciudadano, Susana Rodríguez Mejía, solicitó al presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, un informe muy puntual sobre el estado que guardan las licencias de construcción de los edificios que se están levantando.

De igual forma, el informe deberá contener los estudios de vialidad, estudios de impacto ambiental y estudios de servicios públicos, “porque no solamente es el tema de la construcción por ende, sino todo lo que afecta alrededor, sobre todo el tema del drenaje porque uno de los reportes que se me hizo llegar es que las aguas negra que están siendo desembocadas en el mar, referente a una construcción en particular que traigo yo por ahí los datos”, subrayó la edil quien fue respaldada por el regidor priista, Andrés González Palomera quien se sumó a la solicitud.

Rodríguez declaró en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del pasado lunes, que al inicio de la administración el pasado 01 de octubre del 2015, se comprometieron a preservar la montaña que colinda con Puerto Vallarta, no obstante, reconoció que ahora se están enfrentando al asunto de nuevas construcciones en una zona que debería ser reconocida como un “área natural” de gran relevancia para ese destino turístico.

