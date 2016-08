Exigen asignación de maestro o tomarán de nuevo la escuela

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Por la falta de un maestro para el grado de tercer año de la escuela Margarita Maza de Juárez ubicada en la Floresta, padres de familia se manifestaron ya que sus hijos llevan desde el inicio el ciclo escolar sin clases, por lo que amenazaron con tomar el plantel hasta que les den una solución a este problema, el cual viene arrastrando desde el año pasado.

Desde que inicio el ciclo escolar, en la escuela Margarita Maza de Juárez ubicada en la Floresta no ha tenido maestro para el grupo de tercer grado por lo que padres de familia tomaron la escuela este miércoles debido a que se sienten impotentes a que la SEP todavía no mande o asigne al maestro faltante. Cabe mencionar que este grupo desde el año pasado sufrió el mismo problema, por lo que los papás mencionaron que no se les hacía justo que ya más de una semana y no tengan clases.

