Eventos de caridad se celebrarán en Riviera Nayarit

La Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit se caracteriza por organizar y albergar decenas de eventos turísticos durante el año, pero también apoya a otros organismos que actúan sin fines de lucro y con la firme intención de realizar labor social caritativa.

En ese sentido, este mes de noviembre se efectuarán algunos eventos de caridad los cuales aquí se presentan para el conocimiento y la participación de la ciudadanía.

El Club Rotario Bahía de Banderas anuncia su evento en beneficio de la Casa de Bucerías Tercer Edad, denominado Rotary Wine & Art. Nuevo Vallarta Plaza Business Center será la locación donde se realice este encuentro el próximo sábado 12 de noviembre de 2016.

La donación tendrá un costo de $200 pesos y los niños entran gratis. Habrá arte, vinos, bocadillos, joyería fina y música en vivo. Para más informes comunicarse a los teléfonos 322 209 18 20 y 322 190 38 34 o al correo rotarywineart@pacomex.com.

Fundación Punta de Mita en colaboración con el desarrollo de Punta Mita y los hoteles Four Seasons Resort Punta Mita y The St. Regis Punta Mita Resort, invitan otro año más a sus eventos de recaudación de fondos para apoyar a la comunidad, denominado Sunday with a Cause. La cita es el domingo 20 de noviembre de 2016.

A partir de las 9am se juega el Punta Mita Charity Golf Classic en el Campo de Golf Bahía. Cada jugador recibirá una bolsa regalos de los patrocinadores, el formato será scramble y las categorías son hombres, mujeres y mixtos. La donación para jugar es de $200 USD.

Por la tarde, a partir de las 6pm, llegará el turno de Flavors of Punta Mita, que en esta edición será en el Lobby Altamira de St. Regis y tendrá una cuota de donativo por $70 USD. Comida gourmet, cerveza artesanal y champagne en el ambiente más relajado.

40% de las ganancias se destinarán a los programas de Fundación Punta de Mita, 40% para Peace Punta de Mita y el 20% restante se meterá a la bolsa de apoyos para la siguiente convocatoria del Fondo de Conservación.

La asociación Dog For Life y el Hotel Samba Vallarta localizado en el Condominio Maestro Flamingos, llevarán a cabo su 1er Campaña de Acopio y Adopción de Perros y Gatos, para todos aquellos que gusten adoptar una mascota o bien donar alimentos, medicamentos, ropa o juguetes para los animalitos. La actividad será el 10 de diciembre de 2016 de 10am a 2pm. Las adopciones tendrán una cuota de recuperación mínima.

