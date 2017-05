Estoy listo para ganar: Manuel Cota Jiménez

0 Compartidos Compartir Tweet

Tepic, Nay.- En el marco preparativo para el debate con los candidatos a gobernador, que habrá de realizarse este martes, en una entrevista, Manuel Cota, candidato de la coalición “Nayarit de Todos”, afirmó estar listo para debatir con firmeza, pero dijo estar más listo para ganar la gubernatura el próximo 4 de julio.

“Estoy listo para ganar. El debate es una escala técnica, yo estoy presto para estar frente a mis 7 compañeros, y escuchar sus propuestas”.

Cota Jiménez dijo que no es un hombre de pleitos, sin embargo aclaró que cuando es necesario “soy bueno para pelear, no soy dejado, pero no; las campañas son para proponer, son para ir y decirle a la gente cómo vas solucionar este problema, eso quiere la gente, proyectos viables que traigan bienestar, la gente no quiere pandilleros, quieren gente que se dedique, se forme y se prepare para traer soluciones; los retos son para la gente que está preparada, este oficio es para asumir grandes retos”.

Destacó que por ello la coalición se llama “Nayarit de Todos”, concepto con el que habrá de gobernar los próximos cuatro años.

Manuel Cota afirmó también ser un buen administrador para gobernar, “soy un hombre ordenado, conozco la problemática social y más importante aún, sé cómo, dialogar, negociar, gestionar, aplicar y sobre todo resolver”.

