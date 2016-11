Este mes finaliza presidencia de Álvaro Garciarce Monraz

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Este próximo 30 de noviembre terminará el periodo de presidencia del hotelero Álvaro Garciarce Monraz en la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, toda vez que dijo, que dependerá de los socios el que él continúe con el cargo para el periodo 2016 – 2017.

A mediados de este mes, serán las elecciones nuevamente para elegir al nuevo presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, en este sentido el actual presidente de este y del Fideicomiso de Turismo Garciarce Monraz destacó que no dependerá de él que se reelija si no de los miembros de la asociación. Mencionó que el 30 de noviembre termina su administración 2015 – 2016 aunque no dio detalles aún sobre las próximas elecciones.

