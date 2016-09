Este jueves habrá basquetbol

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.- En una programación atípica, la jornada número cinco de la Liga Municipal de Basquetbol incluye partidos la tarde de este jueves 08 de septiembre, y la mesa directiva de este organismo que es encabezada por el Arquitecto Carlos Preciado, recuerda que es la última fecha para poder jugar sin uniforme ni credenciales, el lunes, todos deberán cumplir o no podrán jugar.

Otro de los puntos que aclara el Presidente de la Liga Municipal de Basquetbol es que ya no habrá más registros ni venta de credenciales y termina también el plazo para los morosos, es decir, quienes no han terminado de cubrir el costo de la inscripción ya no serán programados hasta que se pongan a mano en ese aspecto.

