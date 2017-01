Este año los servicios turísticos contarán con el registro nacional de turismo

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- A partir de los primero meses de este año, todos los centros que ofrezcan un servicio turístico tendrán que contar con el registro nacional de turismo el cual se daba sin tiempo ilimitado pero ahora este tendrá renovación cada dos años, asimismo la hotelería solo estará clasificada de una a cinco estrellas y de no registrarse en la Sectur saldrá como no clasificado y serán sancionados, esto a raíz de las modificaciones realizadas a la Ley de Turismo en el año pasado.

José Ludwig Estrada Virgen, director regional de la Secturjal, mencionó que a través de la nueva Ley de Turismo, a partir del primero de abril todos los centros de hospedajes y alimentos y bebidas y los que ofrezcan un servicio turístico tendrán que tener registrado nacional de turismo, “se les dio un año a partir de que salió en el Diario Oficial de la Federación los cambios a la Ley de Turismo para que todos cuenten con su registro ya que aquellos que no lo tengan y en caso de una verificación podrán ser sancionados ya que el nuevo reglamento lo marca “, indicó.

