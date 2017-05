Éste 4 de junio, con el apoyo de mi gente, Bahía será independiente: “El Chapo”

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay.- A escasos seis días de las elecciones, los candidatos independientes refuerzan sus jornadas de trabajo esperando motivar a la población a que éste cuatro de junio salga a votar y den el cambio. Entre recorridos, reuniones y eventos, los equipos terminan agotados pero felices de la respuesta que los badebarenses les dan. Esperan que éste próximo domingo la gente salga desde muy tempranas horas a emitir su voto.

Por su parte, el candidato independiente a la presidencia municipal de Bahía de Banderas, Ernesto Pérez “EL CHAPO”, no deja de motivar a la población a que den el cambio y con ello abrir la posibilidad para un futuro mejor. Recorriendo las calles de toda Bahía, el independiente toca casa por casa para solicitarle a la población le den su voto de confianza. La Cruz de Huanacaxtle fue el punto que el día de ayer visitó el independiente.

“Un voto más por cada una de las 18,563 firmas que me otorgaron, con eso ya estamos del otro lado mi gente. Salgamos a demostrarles a los políticos que sin ellos podemos crecer, que sin ellos seremos más fuertes, más independientes. Que sepan que de los ciudadanos no se podrán aprovechar nunca más. Con su voto, éste 4 de junio saldremos a ganar.”

Como ha hecho desde hace ya un par de días, Ernesto Pérez “EL CHAPO” aprovecha cada evento que realiza para terminar con los rumores que se han soltado sobre una posible adhesión a un partido político. El día de ayer el independiente tomó la plaza principal de San Vicente del Mar, ahí ante cientos de familias reunidas aclaró que no le gusta acercarse de gente corrupta por lo que seguirá como independiente.

“No se crean de esos rumores, son falsos, están creados para confundirlos; para generar su molestia. Yo les dije desde un principio que era independiente y así seguiré. No me gusta acercarme de gente corrupta, que sólo vienen a aprovecharse de su gente. Ellos no aman a Bahía, aman el dinero que tiene Bahía. Están desesperados porque se les va a acabar su minita de oro. Por eso les digo que hoy es el momento para cambiar, para ser independientes.”

Pero Ernesto Pérez “EL CHAPO” también tiene propuestas, entre las que más menciona está la de invertir 300 millones de pesos al año en obra pública, poco más de 1,000 millones en los cuatro años que espera estar al frente de su gestión. Eliminar de los puestos más importantes a amigos, compadres y familia toda vez que busca obtener los mejores resultados. Licitar obras, transparentarlas. Disminuir los gastos administrativos y eliminar los lujos y privilegios de funcionarios de primer nivel incluyendo la reducción de sueldos.

Como el tema de seguridad también es importante para la población, señala que el número de patrullas que se encuentren recorriendo las calles se elevará, pero también se mejorará a la par el equipamiento y capacitación a policías para mejorar su rendimiento. Para ello también plantea alumbrar al 100% las calles con lámparas ahorradoras. Para mejorar los servicios de salud, se dará el apoyo necesario a los centros de salud existentes, sin embargo el independiente contempla una figura más: el “Médico en tu casa”, la compra de ambulancias así como equipo médico.

Finalmente, Ernesto Pérez “EL CHAPO” invitó a los badebarenses a que lo acompañen el día de hoy a su cierre de campaña. Éste se realizará a partir de las 5 de la tarde en la plaza principal de Valle Dorado.

