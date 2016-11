Espectaculares no tenían licencia ni dictamen de riesgo

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Los espectaculares que fueron “bajados” hace seis años no contaban licencias municipales y estaban prohibidos en tanto en el Código Urbano y el reglamento de Imagen Visual que estaba vigente, tras los amparos de los empresarios, se procedió a la clausura de estos por falta de medidas de seguridad, de tal suerte que estas condiciones legales prevalecen actualmente, para mantener el argumento para prohibir su instalación.

Alejandro Peña Vargas, quien fuera director de Inspección y Vigilancia en la administración de Salvador González Reséndiz, fue quien inició la estrategia jurídica para retirar los espectaculares, toda vez que en el 2010 se hablaba de 74 postes y 148 caras, es decir, cada estructura tenía doble vista.

El ahora ex funcionario relató que tras una primer clausura por la falta de licencia municipal, los empresarios de los espectaculares que eran alrededor de seis, acudieron a pagar bajo protesta, con notario público, la licencia municipal, dado que tenían aproximadamente siete años de no pagar, además de promover amparos ante el Tribunal de lo Administrativo.

