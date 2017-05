Espectacular cierre de campaña Miguel Ángel Navarro Quintero

0 Compartidos Compartir Tweet

Tepic, Nay.- Espectacular cierre de campaña “La esperanza de Nayarit”, del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato al gobierno del estado, quien estuvo acompañado por Andrés Manuel López Obrador dirigente nacional, senadores de la república y de los candidatos a presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales de Morena. Ante miles de simpatizantes y con la frase “juntos habremos de ir donde jamás se haya ido”, Navarro Quintero dijo que el proceso electoral a punto de concluir, es una lucha pacífica de conciencia por rescatar la dignidad de Nayarit y de toda la gente que día a día hacen su mejor esfuerzo para salir adelante “Morena va a responder desde el gobierno a todas las demandas y necesidades de los nayaritas”.

El candidato al gobierno del estado de Morena, llamó a “un pacto por el México que queremos refundar; por el Nayarit que queremos refundar, porque o nos refundamos o nos refundimos y tenemos que seguir adelante”.

Navarro Quintero dijo que la verdadera encuesta es la fuerza del pueblo que hará que Nayarit “se va a vestir de Morena el próximo cuatro de junio”, a pesar de las amenazas y la presión que realizan sobre los simpatizantes y el condicionamiento de programas sociales.

Durante su discurso Andrés Manuel López Obrador afirmó que el movimiento está creciendo y va a ser gobierno en Nayarit con el doctor Navarro Quintero, al tiempo que dijo ser el garante y aval de los compromisos del candidato a la gubernatura.“Vamos a acabar con la estrategias fallidas” sentenció.

López Obrador afirmó “tienen miedo y están nerviosos han arreciado la guerra sucia, pero ya no les funciona, aquí aplica la máxima de Ponciano Arriaga entre más me golpean más digno me siento”. Indicó que la lucha es por ideales por principios. Expresó “vamos a hacer historia, ahora nos toca a nosotros lograr la transformación que necesita México y Nayarit, el plan es acabar con la corrupción; si queremos salir del atraso, que haya progreso y justicia vamos todos a acabar con la corrupción porque es el principal problema de Nayarit y México”.

