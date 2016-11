Especialistas no quieren emplearse en el Regional

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Tras haberse fracturado un pie mientras jugaba futbol, familiares acudieron a Hospital Regional para que un joven fuera atendido, sin embargo este fue rechazado debido a que no hay médico ortopedista en el recinto, pues aunque esté disponible la plaza, esta no ha querido ser ocupada por ningún ortopedista vallartense.

Ante el cuestionamiento del porque no podían hospitalizarlo, el subdirector médico KurtKasten, refirió que tenían alrededor de 15 pacientes en espera, pero no tenían médico, por lo que en caso de llegar alguno, se le daría prioridad a los que ya tuvieran más tiempo de espera, por lo que a los nuevos casos, se les estaba ofreciendo llevarlo por sus propios medios a la ciudad de Guadalajara con una hoja de referencia del Seguro popular a un hospital Subrogado.

