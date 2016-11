Entrega Vega renuncia a Congreso de Jalisco

0 Compartidos Compartir Tweet

Martín Aquino

Argumentando que se desnaturalizó la finalidad de su cargo, el presidente del Poder Judicial de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, presentó su renuncia ante el Congreso del Estado, misma que fue aceptada por el Pleno.

“Con motivo de las noticias difundidas en fechas recientes se ha provocado de manera impredecible una desestabilización en el orden institucional de nuestro Estado, lo cual ha tenido el efecto de desnaturalizar la finalidad del encargo público que he venido desempeñando”, expuso el aún Magistrado en el documento entregado al Parlamento a las 18:10 horas.

“De acuerdo con la convicción que profeso de no anteponer mis intereses personales frente a los de otros, he decidido separarme de la función jurisdiccional que me fue encomendada hace más de nueve años, lo que hago con la esperanza de que en lo subsecuente se respetará el orden constitucional mexicano, prevaleciendo así el estado de derecho y, sobre todo, la autonomía e independencia de los Poderes”, agrega.

Nota completa click aqui...