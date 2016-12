Entrega DIF aparatos ortopédicos a personas con discapacidad

0 Compartidos Compartir Tweet

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad e impulsar un Puerto Vallarta incluyente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que preside Candelaria Tovar de Dávalos y el Consejo Municipal para la Discapacidad (COMUDIS) realizaron la entrega de 30 aparatos ortopédicos.

“En la familia DIF trabajamos en la realización de eventos con causa que nos permiten adquirir los recursos económicos para seguir apoyándolos, además nos dejamos ayudar por empresas socialmente responsables, que al igual que nosotros están comprometidos con este sector de la población”, mencionó la presidenta del Sistema DIF, Candelarita Tovar de Dávalos.

Señaló que las puertas del Sistema DIF siempre están abiertas para las personas que lo necesiten y los invitó a que estén al pendiente de los programas y servicios que la institución ofrece, además de anunciarles que en el mes de enero se contará con la Unidad Regional de Rehabilitación (URR), la cual les permitirá realizar las terapias necesarias de rehabilitación.

Por su parte el señor, Maximiliano Savalza Pérez agradeció el apoyo brindado y mencionó que hace unos meses sufrió un accidente donde se lesionó el pie y por su edad, le es muy difícil caminar, por lo que la silla de ruedas que le fue otorgada será una gran ayuda.

“Muchas gracias a ustedes por preocuparse por nosotros, estoy contento, yo me caí hace unos meses y me siento mal, porque me duele y no he podido moverme mucho y ahora estaré bien, vamos a seguirle”, expresó.

Durante la entrega de 16 sillas de ruedas y 14 bastones estuvieron también presentes, el director del Sistema DIF, David de la Rosa; el titular de COMUDIS, Alonso Bravo Amaral y el subdirector de esta institución asistencial Paul Rodríguez Rojas.

