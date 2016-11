Enfrió Hielo Cristal a The One

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.-

Con marcador final de 44 puntos contra 40, el equipo de Hielo Cristal se alzó con el triunfo en contra de The One, a quienes vencieron en partido correspondiente a la primera fuerza que se celebró la noche del pasado miércoles en el auditorio municipal.

El partido empezó con buen ritmo, jugadas de velocidad y rompimiento de los dos lados y ambos equipos con un buen promedio en sus anotaciones. Hielo Cristal tomó el control del partido al conseguir 14 puntos en su cuenta personal, superando lo hecho por el equipo de The One quienes encestaron 12 puntos.

