Enérgico rechazo y fuertes señalamientos sin pruebas

Bahía de Banderas, Nay.-El Partido Revolucionario Institucional de Bahía de Banderas, manifestó su enérgico rechazo por la presunta intervención, del alcalde José Gómez Pérez en el proceso electoral, luego de que sus escoltas personales privaron de su libertad, golpearon y amenazaron de muerte, a un simpatizante del PRI, José Alejandro González, por el simple hecho de no apoyar a su candidato Jaime Cuevas.

Afirmó que acudió al Ministerio Público en Valle de Bandera cuando supo que se trataba de un operador político de Héctor Santana, acudió y relató con más detalles, que identificó al escolta del alcalde, Keni lo habían llevado al rancho de José Gómez donde lo amarraron y cubrieron con una bolsa.

“Exigimos a las autoridades competentes se actúe con todo el peso de la ley y se investigue, y castigue a todos los responsables, materiales y sus escoltas y los autores intelectuales, Jaime Cuevas y achichincles que lo apoyaron. Porque en su desesperación acuden a estos actos crueles y cobardes”, dijo con voz enérgica.

Hubo oportunidad de volver a escuchar la versión del afectado, ya se veía cansado, y con los ojos irritados como si hubiese llorado, tratando de mostrar donde había sido golpeado, pero no se pudo apreciar, las huellas de ese maltrato físico en el rostro donde señalaba. “Para los que dicen que no me golpearon”, comentó.

Durante la rueda de prensa, llegó el diputado local del PRI, Arturo Elenes Hernández, para hacer responsables a José Gómez y Jaime Cuevas de las actitudes violentas y desesperación porque en Bahía de Banderas ya decidieron y dijo que Héctor Santana tiene 18 puntos en estos momentos y Cota será el Gobernador de Nayarit. Aseguró que hoy, en la sesión del Congreso Local, los diputados de la bancada priista harán un pronunciamiento enérgico de lo que está ocurriendo.

En el tema de la existencia de despensas PROSA en instalaciones de la UT, el entrevistado aseguró que la Universidad es una institución de apoyo como acopio y almacenamiento que se ha hecho en todo el sexenio y no es de ahora. Y si es en la noche, hay un programa de entrega de procedimiento. Si me señala o me dice que alguien entregó despensa y condicionó el voto es un delito. “Los priistas estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de presentar nuestros proyecto de gobierno, y lo hemos hecho siempre, por eso somos un partido fuerte”, dijo.

Cabe mencionar que el alcalde José Gómez Pérez, ofreció un comentario de los hechos en su cuenta de Facebook y dijo que ha estado al pendiente del caso y se deberán señalar culpables y deslindar responsabilidades sea quien sea. “cuando la autoridad competente así lo determine, justicia, respeto y transparencia, ante todo y para todos”.

