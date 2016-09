En DIF Bahía de Banderas Concluyen más de 30 mujeres Talleres de Corte de Cabello y Peinados

0 Compartidos Compartir Tweet

Con gran entusiasmo 37 mujeres de diversas edades, culminaron con éxito los Talleres de Corte de Cabello y Peinados, impartidos dentro de las instalaciones del Sistema DIF Municipal de Bahía de Banderas con el objetivo de impulsar el aprendizaje de nuevas habilidades que permitan incrementar el ingreso familiar de los hogares del municipio.

Así lo mencionó la Presidenta del DIF la Sra. Monserratt Peña de Gómez, quien a nombre de su esposo el Presidente José Gómez Pérez reconoció en las graduadas la tenacidad y el entusiasmo por ampliar sus conocimientos.

“Sin duda, estar con ustedes es contagiarse de energía y eso me llena de satisfacción y alegría, porque es lo que buscamos mi esposo José y yo, acercarles acciones que además de auto emplearlas les sirva como una actividad de sano esparcimiento donde el resultado es magnífico porque han aprendido habilidades que podrán aplicar con su familia y amistades” comentó.

En este sentido, la Presidenta del Sistema recordó que a casi dos años de administración ya se puede ver la transformación en Bahía de Banderas “Una Transformación que no es solamente en obras públicas sino en acciones sociales, porque con orgullo puedo presumir que vemos en ustedes mujeres fuertes, de lucha y con una pasión sobresaliente de dar lo mejor de ustedes” expresó.

Por su parte la maestra de ambos talleres la Mtra. Luz Delia Martínez agradeció a la Sra. Monserratt y a su esposo el Presidente José Gómez por el interés en crear espacios donde todas las mujeres del municipio puedan acceder a capacitarse en diversas ramas.

Finalmente, la egresada del Taller de corte de cabello, la Sra. Estela García no pudo contener la emoción por lo que dirigió un mensaje a los presentes “No puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerle Sra. Monse a nombre de mis compañeras por darnos la oportunidad de recibir estos cursos que además son impartidos de una manera profesional y lo mejor sin costo alguno” concluyó.

