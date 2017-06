Empresario de CANACO analizan independizarse ó sumarse a Vallarta

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay. Empresarios de Canaco en Bahía de Banderas, analizan la viabilidad de independizarse de CANACO Compostela, hacer una Asociación Civil que integre a todos los afiliados o bien tomarle la palabra a la Cámara empresarial de Puerto Vallarta; el objetivo es claro, quieren atención y gente que trabaje.

Al respecto, Daniel López López, empresario afiliado a Canaco Bahía de Banderas, desde hace varios años, fue claro al decir que anteriormente los comerciantes tenia apoyo de descuento del estado y del municipio, todos los comerciantes.

Sin embargo, la gestión se ha dejado de hacer, la cámara de comercio de Compostela, ha descuidado mucho a Bahía y esto no puede ser, porque en Bahía está el mayor número de afiliados, es de donde llega la mayor parte del dinero y no se da apoyo; lo único que hacen es cobrar y la gente está cansada de que no haya beneficios.

