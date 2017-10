Empieza comparecencia de ex funcionarios, por dictamen de entrega recepción

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nayarit.

Tras culminar el plazo de ley, para observaciones de entrega de recepción, ya está la comisión encargada de recepción, con un resultado y se están haciendo comparecencia con algunos ex funcionarios, para posteriormente, proceder a entregar el dictamen al congreso del estado, informó el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Alonso Cuevas Tello.

En cuanto a la calificación crediticia que cuenta el municipio Bahía de Banderas, respondió que ya se no están en buró de crédito, aunque todavía no se tienen una calificación crediticia, que realmente que permita acceder a créditos fuertes, pero lo más importante es que en buro de crédito ya no se está.

