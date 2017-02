ELIGIERON A RAMÓN RODRÍGUEZ RAMÍREZ… ¡Nuevo presidente del softbol!

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Increíble, desde que la Liga Municipal de Softbol nació, por allá a mediados de la década de los noventa, es la primera vez que un presidente lo destituyen, lo cambian, lo corren o como quieran decirlo, cuando el torneo no ha llegado ni a la mitad de su duración y eso sucedió la noche del pasado lunes en donde Jesús Rodríguez no recibió el apoyo de los delegados para reelegirse y desde esa noche el nuevo presidente de la Liga es Ramón Rodríguez Ramírez.

Era ya insostenible para Jesús Rodríguez y su grupo, el continuar al frente de la Liga, todavía no se premia a los equipos campeones de la temporada anterior, los equipos femeniles se han de alguna manera, dividido en dos grupos y en términos generales la que fuera la Liga mejor organizada de municipio, la que se ponía de ejemplo a todas las demás, pues simple y sencillamente desapareció.

El pasado lunes por la noche, en la sala de juntas del campo Nancie Almaraz hubo una reunión a la que se citó para realizar las votaciones de la mesa directiva. Hubo dos planillas propuestas, por un lado la oficial, la que quería repetir, era encabezada por el propio Jesús Rodríguez, y la otra planilla la de la gene inconforme por cómo se venían dando las cosas en los últimos meses, era encabezada por Ramón Rodríguez.

