Electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas beneficiará a 180 mil mexicanos

Se anunció la primera convocatoria del Fondo de Servicio Universal Eléctrico que se centrará en sistemas aislados, es decir, celdas solares fotovoltaicas por vivienda.

· El Fondo de Servicio Universal Eléctrico atenderá las necesidades de 180 mil mexicanos.



Ciudad de México, 22 de mayo de 2017.- El Fondo de Servicio Universal Eléctrico es el rostro social de la Reforma Energética, el cual permitirá ampliar la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas que aún no tienen acceso a este servicio básico y están alejadas de las redes existentes. De este modo, en su primera etapa, se atenderá las necesidades de iluminación, comunicación, conservación de alimentos y actividades productivas con el auxilio de la electricidad de 180 mil mexicanos, aseguró el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell.



El Titular de la Secretaría de Energía (SENER) explicó que, para las localidades en donde sea técnica y económicamente factible, se extenderá la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por otro lado, dijo que las localidades en las que resulta inviable la extensión de la red, las acciones de electrificación se realizarán mediante el componente de Sistemas Aislados, que consiste en instalar sistemas individuales, fundamentalmente con la tecnología de paneles fotovoltaicos.



En este sentido, Pedro Joaquín Coldwell señaló que la primera convocatoria para Sistemas Aislados impactará 898 localidades en 11 estados de la República y se destinarán 438 millones de pesos para instalar más de 10 mil sistemas en beneficio de 45 mil mexicanos que viven en situación de pobreza energética. “Las nuevas tecnologías y la apertura en el sector eléctrico permite llevar la luz a las comunidades más apartadas”, agregó.



Por su parte, el Director General de la CFE, Jaime Hernández Martinez, detalló que la Empresa Productiva del Estado contempla dos esquemas de electrificación, el primero es convencional, que se concentra en expandir las redes de distribución a fin de llevar electricidad a comunidades que no cuentan con ella. “Actualmente se están ejecutando más de mil obras en 790 localidades con una inversión cercana a los 570 millones de pesos y beneficio directo para más de 134 mil mexicanos”.



Jaime Hernández añadió que el segundo esquema que promueve el Fondo es la electrificación no convencional a través de paneles solares, los cuales representan una gran opción en términos económicos para suministrar energía eléctrica a pequeña escala y al mismo tiempo contribuyen al cuidado del medio ambiente, ya que evitan la producción de emisiones contaminantes.



En su oportunidad, el Subsecretario de Electricidad de la SENER, César Emiliano Hernandez Ochoa, explicó que los Sistemas Aislados son un esquema sostenible donde se capacitará a las comunidades sobre cómo mantenerlos, darles servicio y se garantice que las baterías sigan funcionando a lo largo de la vida útil de los paneles. “Los recursos de este Fondo no dependerán solamente de las finanzas de la CFE, sino de todos los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”.



El Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Ingeniero Eduardo Meraz Ateca, comentó que MEM, en 2016 administró el cobro y pago de poco más de 408 mil millones de pesos, del cual el Fondo del Servicio Universal Eléctrico representó el 1.2 por ciento. Asimismo, expresó que el proceso de liquidaciones al igual que cualquier otro que maneja recursos económicos, requiere de un estricto cálculo y control, además de una precisa administración, forma en que lleva el CENACE el MEM desde el año pasado.



El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) actuará como Organismo Intermedio, que de acuerdo con el modelo aprobado, es el responsable de la administración de los correspondientes procesos licitatorios, así como del seguimiento, hasta su conclusión, de las obras de los organismos ejecutores ganadores de dichos procesos y del manejo de los recursos correspondientes para el pago de los trabajos realizados, añadió su Titular Raúl Talán Ramírez.

El Director General de FIDE precisó que respecto a la administración de los recursos asignados a estos procesos licitatorios, el FIDE, como organismo intermedio, vigilará que se lleven a cabo en estricto cumplimiento a la normatividad en vigor, con absoluta transparencia y con una adecuada supervisión técnica para garantizar la entrega de las instalaciones en las condiciones pactadas.

Otras de las tareas del FIDE en el FSUE fue el diseño de procedimientos técnicos-administrativos del fondo, entre otros, para la selección de ejecutores calificados de los proyectos de electrificación en sistemas fotovoltaicos, y el procedimiento de sostenibilidad, que define las acciones y responsabilidades compartidas entre los beneficiarios y los ejecutores de obra, para el mantenimiento, conservación y sostenibilidad de los sistemas instalados.

Además, el FIDE participó en la definición del catálogo de tecnologías más apropiadas para atender la diversidad de cada uno de los sitios a electrificar, la preparación de proyectos tipo para garantizar el mejor aprovechamiento de la energía solar y la definición de la estrategia, instrumentos normativos y procedimentales para conducir los procesos de licitación pública para la asignación de las empresas confiables.



En la presentación de la primera convocatoria del Fondo de Servicio Universal Eléctrico también participó la Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca, Licenciada Reina Amada Velázquez Montes.

