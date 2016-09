Con Ejercicios en Diferentes Puntos Conmemora Ayuntamiento de Bahía de Banderas, con Simulacros, Día Nacional de Protección Civil

0 Compartidos Compartir Tweet

• Reconoce el Director de PCM de Bahía de Banderas, Dr. Marco Villegas Gómez que la mejor semilla para sembrar la cultura de la prevención son los niños

Al conmemorarse el 31 aniversario del Día Nacional de Protección Civil, en el municipio de Bahía de Banderas el ayuntamiento que encabeza José Gómez Pérez, llevó a cabo una serie de simulacros, contando con la participación de un sinnúmero de escuelas públicas y privadas, centros comerciales y dependencias municipales.

En la escuela primaria Emiliano Zapata, de San José del Valle, se realizó un ejercicio donde se simuló un sismo de 7.5 grados con epicentro en Cihuatlán, Jalisco, lográndose evacuar a 402 alumnos y 15 profesores, y recreándose escenas en donde se pudo rescatar a personas que habían quedado atrapadas entre escombros.

Debido a que en los planteles escolares se llevan a cabo ejercicios de evacuación, y a que los alumnos ya están familiarizados con estos temas, es que el movimiento de las personas se pudo llevar a cabo sin mayores problemas, aplicando los niños la regla d oro que es no correr, no gritar y no empujar.

Marco Villegas Ponto, titular de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, señaló que poco a poco entre los ciudadanos se está creando la cultura de la prevención, y pidió la participación de los mismos para estar preparados para reaccionar ante cualquier contingencia.

El Día Nacional de Protección Civil fue institucionalizado luego del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, en donde un fuerte sismo provocó gran daño y unificó a toda una nación para ayudar en el rescate de personas que quedaron atrapadas entre los escombros.

Para el Dr. Marco Villegas Gómez, trabajar con los niños en los temas de protección civil será como estar sembrando una semilla, y que a la larga estará dando mejores frutos, alimentando con ello a toda la familias.

“Un tema que no termina –la apatía ciudadana–, a pesar de que ahora la información está al tanto de todos, siempre queda un sector de gente que no están a disposición, apáticos, en los que hay que trabajar más. La tarea principal es comenzar con los niños, parte fundamental de lo que es la familia, si sembramos esa semilla en niños, ellos llevarán toda la información y aprendizaje a casa, de esta manera esperamos dar seguimiento y fortaleciendo la cultura de la protección civil”, señaló el director de Protección Civil Municipal.

Nota completa click aqui...