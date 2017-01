Editorial Seguridad, importante tarea

0 Compartidos Compartir Tweet

Sin duda, hablar de seguridad es un tema muy complicado, es un tema donde quien diga que vivimos en una ciudad segura peca de optimista y quien opine que Puerto Vallarta es una ciudad insegura es todo un pesimista.

Lo cierto es que nunca serán suficientes los esfuerzos que se realicen en seguridad pública si el ciudadano común y corriente sale a la calle con miedo o regresa a la misma asaltado… o peor aún, no regresa.

Se debe reconocer que Puerto Vallarta puede ser considerado entre los centros turísticos más seguros del país, pero eso no lo exime de bajar sus índices de violencia que existen actualmente, o de reducir la tasa de homicidios o, incluso, de accidentes automovilísticos, que también representa un síntoma de inseguridad con el que vivimos a diario.

Hace unos días, circuló por la internet una noticia que conmocionó a Islandia, un pequeño país europeo que tiene una tasa de asesinatos de ¡1.8 al año!, sí leyó bien, menos de dos asesinatos por año y no solo en el 2016, sino que dicha tasa la tienen desde el 2001. El simple asesinato de una persona movilizó a gran parte de los cuerpos de seguridad e indignó a los 300 mil islandeses que viven en dicho país.

Quizás es lo que ya no pasa en México, que las autoridades y la ciudadanía ya no se indignan por los brutales crímenes que se desarrollan en el país, mejor buscan “conformarse” con ser una ciudad menos insegura que otra.

Los datos oficiales actualizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que, de enero a noviembre de 2016, se registraron 18 mil 915 casos de homicidio dolosos, es decir, 1719 por mes; 57.3 por día; 2.38 por hora.

La brutal diferencia entre Islandia y México es la siguiente: en México, en una hora y media se matan a las mismas personas que durante dos años se asesinan en el país europeo. Para cometer 18 mil 915 asesinatos en Islandia, pasarían 10 mil 508 años.

Cuando perdemos la capacidad de asombro, es cuando perdemos la realidad de las cosas: ¿Cuántos hombre murieron el año pasado con signos de tortura? ¿Cuántos otros quedaron vivos, pero con una brutal golpiza? ¿Cuántas personas murieron en las calles de Vallarta por un accidente vial?

No podemos sentirnos satisfechos.

No podemos salir y decir que Vallarta es la segunda ciudad más segura del país, eso no debe conformarnos.

Debemos buscar, autoridades y ciudadanía, ser la ciudad más segura del país, y ser una de las ciudades más seguras del mundo. ¿Por qué no buscar que nuestra tasa de homicidios sea igual o más baja que la de Islandia? Eso sería ser una verdadera ciudad segura. Ojalá se tengan metas más altas que superar.

