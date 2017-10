Editorial Seguridad ante todo

0 Compartidos Compartir Tweet

En la escuela 21 de Marzo de Las Juntas, los padres de familia han parado prácticamente las clases por seguridad para sus hijos.

Ante los problemas estructurales de al menos tres salones, los padres niegan mandar a sus hijos a clases hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto y rehabilite el plantel, ya que asegura no es seguro para los alumnos y maestros.

Es un tema que no debe dejarse de lado y por todas las formas se debe hacer una valoración y tomas decisiones firmes para la seguridad para toda la comunidad estudiantil.

No es cualquier cosa hacer un dictamen de las instalaciones de un plantel educativo, es la voz de un experto que va a decir a cientos de padres de familia que la seguridad de su hijo está garantizada y la escuela no está en peligro de colapsarse.

No sólo es decirle a los padres de familia y a las autoridades que no hay peligro, sino que se debe convencer, se debe ser convincentes ya que desgraciadamente la confianza hacia las autoridades no es muy buena que digamos en ningún nivel de gobierno.

Respetando las proporciones, el 19 de septiembre pasado, a raíz del terremoto que sacudió el centro del país, el colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 menores de edad y 7 adultos, se empiezan a recabar un rosario de irregularidades que, podrían ser las causantes de su desplome en dicho movimiento telúrico.

Permisos falsos, obras sin supervisar y la complacencia de las autoridades podrían ser los verdaderos culpables de esta catástrofe y no necesariamente el movimiento telúrico.

Esto se debe evitar a cualquier costa. Tal vez se pueda ver como una exageración de los padres de familia, pero tendrá que ser la autoridad quien convenza a los padres de familia con argumentos y con dictámenes transparentes y abiertos que den la tranquilidad que están exigiendo.

