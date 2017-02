Editorial ¿Nuevo con viejo?

0 Compartidos Compartir Tweet

El tan prometido nuevo modelo de transporte público en nuestra ciudad, que se supone tendría que haberse puesto en marcha desde finales del año pasado, sigue siendo un modelo nada serio, ya que la empresa Integrados Unidos de la Bahía, quien será la encargado de dicho transporte, está más preocupada en proponer la tarifa que se va a cobrar, a comprar las unidades para dar un buen servicio.

Aunque la promesa de las autoridades fue un nuevo modelo de transporte, con unidades nuevas para finales del 2016, lo cierto es que ya la empresa quiere iniciar con el “cambio”, pero con las unidades actuales, ya que al menos en 60 días no tienen contemplado tener nuevas unidades, ya que en esos dos meses se pretende echar andar el nuevo modelo.

Pero que se puede tener de beneficio si las unidades seguirán siendo las mismas, seguirán siendo deficientes, contaminantes.

No es prudente estar solicitando una tarifa de $9.50 pesos, cuando aún no se ve la inversión que tienen que hacer para mejorar el servicio.

Puerto Vallarta, al ser considerado entre los tres destinos turísticos más importantes en el país, es de vital importancia que preste un servicio público de calidad, no únicamente a la ciudadanía, sino también a los millones de turistas que visitan la zona durante el año. Es importante que se lleven una buena impresión del servicio y que los vecinos de Puerto Vallarta se sientan cómodos con este transporte público.

Para poder exigir una tarifa de 9.50 pesos, es indispensable que se tenga ya a la mano el nuevo transporte público, que la ciudadanía conozca los nuevos camiones y no sólo la promesa que más adelante van a realizar la inversión, ya que esa promesa la han hecho por mucho tiempo, durante muchos años han hablado de mejorar el servicio y ha sido todo lo contrario, está en decadencia, está en estado deplorable.

