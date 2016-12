Editorial Un IMSS para todos

0 Compartidos Compartir Tweet

El crecimiento vertiginoso de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, lleva siempre desventajas. La conurbación de ambos municipios es un hecho, aunque en el papel no se dé, el hecho es que en muchos aspectos Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto Vallarta, Jalissco, sufren de los mismos y debe de planearse el futuro pensando en ambos y no en un sólo municipio.

El sector salud, es uno de estos casos, al considerar que vallartenses y badebadenses atraviesan a diario el río Ameca para laborar en el municipio vecino. Son cientos de trabajadores que viven en un lado del río y trabajan en el otro, en ese aspecto el sistema de salud quedó rebasado para dar atención médica a los miles de derechohabientes.

En Puerto Vallarta, a pesar de haber un terreno ya donado para la construcción de una nueva clínica del Seguro Social (en Ixtapa), esta no se ha iniciado, afectando seriamente el servicio que se presta a sus derechohabientes, saturando las instalaciones actuales.

En el caso de Bahía de Banderas es aún más crítico, ya que al no poder cubrir la demanda de los trabajadores, se canalizan a los hospitales cercanos, ya sea a Puerto Vallarta o hasta Tepic.

La urgencia de iniciar, al menos, un nuevo hospital en Puerto Vallarta es urgente, el crecimiento de la región así lo amerita, las cuotas de los miles de trabajadores y de otro tanto de patrones, es una razón muy poderosa para que las autoridades federales volteen a la región y le retribuyan un poco por los miles de millones de pesos que Puerto Vallarta y Bahía de Banderas contribuyen a la Federación.

