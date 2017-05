Duplicaremos Apoyos En Programas Sociales: Jaime Cuevas

0 Compartidos Compartir Tweet

• “Los programas sociales deben ser vistos como un instrumento que genere beneficios directos a los ciudadanos, entristece y enoja ver como están lucrando con las necesidades de la gente, están condicionando los apoyos a cambio de votar por el PRI”.

Durante su recorrido por las calles de Bucerias, la mañana de este sábado, el Doctor Jaime Cuevas, Candidato a Presidente Municipal por la Alianza Juntos Por Ti, afirmó que durante su gobierno se duplicarán los apoyos en programas sociales, para generar más beneficios directos, sin que estos sean condicionantes para votar por un partido político como está sucediendo en este proceso electoral.

“Los programas sociales deben ser vistos como un instrumento que genere beneficios directos a los ciudadanos, entristece y enoja ver como están lucrando con las necesidades de la gente, están condicionando los apoyos a cambio de votar por el PRI, de recoger la credencial de elector o de asistir a los eventos del candidato del PRI”, denunció.

El Doctor Jaime Cuevas hizo un llamado a los ciudadanos que son beneficiarios de los programas sociales como PROSA que no se preocupen, aseguró que con la llegada de Toño Echevarría como Gobernador del Estado, incrementarán estos apoyos, aunado a los que se generarán por medio del gobierno municipal.

“Ayúdenme a enviar este mensaje a los beneficiarios de los programas sociales para que no se preocupen, sabemos que los están obligando a ir a los eventos del PRI, sabemos que los están amenazando que si no gana el PRI se los quitarán, ustedes tienen sus apoyos garantizados con los gobiernos de la Alianza y no solo eso, los vamos a duplicar, pero el 4 de junio salgan y voten, háganlo libres y de manera responsable, para que ya se vayan, porque somos más los que queremos vivir mejor y dejar de verlos cómo se están enriqueciendo”, afirmó.

Finalmente durante un evento con vecinos de San Vicente, el Candidato de la Alianza Juntos Por Ti, asumió el compromiso de crear un intenso programa de becas y útiles escolares para alumnos de escuelas públicas, con el objetivo de que los estudiantes tengan las condiciones y materiales necesarios para seguir estudiando.

“En las aulas queremos ver a sus hijos, en las aulas es donde se prepararán para los retos del futuro, en las escuelas estaremos presentes para instalar bebederos, mejorar infraestructura, pero además, vamos a entregar útiles escolares y becas, trabajando en equipo con los maestros, padres de familia y alumnos, estas no son propuestas milagrosas o engañosas, son reales, inteligentes y que responde a las necesidades de nuestro Municipio”, agregó Jaime Cuevas.

“Este 4 de junio vamos a ganar por nuestras propuestas, porque somos una Alianza de ciudadanos libres, porque es una fiesta donde escuchar, dialogar y proponer es lo más importante, sabemos cómo hacerlo y vamos a hacerlo bien con el apoyo de todos ustedes”, finalizó.

