Duelo de Badeba quedó pendiente

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.-

El duelo correspondiente a la jornada 17 para el cuadro de Badeba FC dentro del grupo once en la rama de la Tercera División del Futbol Profesional, quedó pendiente frente a la escuadra de Camaroneros de Escuinapan. Como fecha tentativa para realizar éste partido se eligió el 03 de enero del año próximo.

Así que al menos esta semana no le subieron el número en el casillero de derrotas al cuadro de Bahía de Banderas FC, equipo que trabaja bajo las órdenes de Carlos Serafín.

También se quedó pendiente el duelo entre los equipos de Teca Huixquilucan y Cocula FC, duelo para el que todavía no se asigna fecha.

