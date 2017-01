Doble discurso en la protección de áreas naturales

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Mientras se realiza la consulta pública para la protección de la Sierra del Cuale, desde hace seis meses trabajadores del área natural protegida del Estero del Salado no ha recibido su salario, menos aún se ha invertido en la protección de la zona, de ahí que la autoridad refleja un doble discurso en el tema de las áreas naturales protegidas.

Jaime Torres Guerrero, director del ANP del Estero del Salado, dio a conocer que el año pasado se recibió un pago a los nueve trabajadores que siguen en el sitio, correspondiente del enero a julio del año pasado y se refería únicamente a los salarios, dado que para la operación del sitio no se recibió un solo peso por parte del gobierno del estado.

De ahí que la operación se mantuvo con los recursos que se generaron del programa “Aventúrate por el Salado”, de tal suerte que de no tener dicho proyecto, el sitio ya tendría que haberse cerrado.

El biólogo reconoció que existe un doble discurso por parte de la autoridad al buscar la protección de una nueva área natural en la Sierra del Cuale, en la que incluso se habla de un recurso de 4 millones de pesos para comenzar a operar, cuando se tiene ya un área protegida que se tiene descuidada desde finales de 2015.

