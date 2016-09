En DIF Bahía de Banderas Pacientes de la Unidad de Rehabilitación culminan Taller de Elaboración de Bolsas de Rafia

0 Compartidos Compartir Tweet

Con una magnífica exposición de trabajos, los pacientes de la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Municipal de Bahía de Banderas culminaron con éxito el Taller de Elaboración de Bolsas de Rafia, un curso impartido dentro de las instalaciones del Sistema que les permitió adquirir una nueva habilidad que además de fungir como autoempleo, se llevó a cabo como terapia ocupacional para los mismos.

Así lo expresó la Sra. Monserratt Peña de Gómez en la clausura oficial donde resaltó que a casi dos años de gobierno “ustedes nos dieron la oportunidad y la confianza de estar aquí y estamos trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en este municipio y es cierto la transformación se está dando no solo en obras públicas sino en acciones sociales como la bella labor que realizan las maestras de Talleres y las doctoras de la UBR” refirió.

En este sentido, la titular del DIF Bahía de Banderas reconoció a nombre de todo su equipo y de su esposo el Presidente Municipal José Gómez a los pacientes de la UBR como un gran ejemplo de superación, constancia, esfuerzo y ganas de salir adelante.

“Me tienen maravillada ante tan bonitas bolsas que han hecho, trabajos dignos de exponerse y que claro que invitan a comprar más de una de ellas, no me queda duda de que cada día es un aprendizaje estar con ustedes, porque nos enseñan que por más limitantes que la vida nos presente, siempre habrá mucho que dar siempre y cuando se tengan esas ganas de vivir que ustedes nos proyectan, gracias” expresó.

A nombre de todos los pacientes que cursaron el Taller, el joven Antonio Aguilar dirigió un mensaje a los presentes agradeciendo a la Sra. Monserratt y a todos los que han sido parte de su tratamiento, la paciencia y el amor –dijo- con el que día a día los reciben dentro de la Unidad de Rehabilitación, haciéndolos sentir como bien lo dice el slogan del DIF como en Una Casa, la de Todos.

Por su parte, la Maestra Rosario Encarnación Peña, encargada de impartir el Taller expuso con orgullo algunos casos en donde los pacientes ya han vendido las bolsas que han realizado, generando un ingreso extra para su economía familiar, misma que los ha sacado adelante de desequilibrios financieros como el regreso a clases, la compra de algún medicamento o la falta de dinero para los transportes.

Finalmente, la Coordinadora de la UBR, la Dra. María Aracely Barraza Zapata, realizó la exposición de motivos del Taller en donde sobresaltó el interés de la Presidenta del DIF la Sra. Monserratt Peña de Gómez y el Presidente Municipal José Gómez quienes –dijo- se preocupan y ocupan en dar solución a las personas que tienen una discapacidad.

“Nuestras autoridades pensando en la manera de brindarles las herramientas para que aprendan nuevos conocimientos, les acercan estos cursos que además de redituar dinero les sirve como terapia física, psicológica y fomenta la unión familiar. Porque con este curso descubrimos en cada uno habilidades que pensaban no tener, pusieron a prueba su paciencia y concentración y sin duda como lo mencionó la Sra. Monse son ejemplo de la lucha, que cuando se puede se quiere y de que no hay límites porque los límites están en la mente” concluyó.

