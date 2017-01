Diamonds y Cabos Girls lo empataron… Tropezó Ixaya y lo alcanzaron

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Regresó la actividad de la rama femenil en la Liga Municipal de Softbol y hubo partidos en la categoría de tercera fuerza y los equipos que ya regresaron a la competencia vienen cargados de energía, pero también se les nota que hace semanas no juegan.

Pescadería La Morena no pudo dar un campanazo y cayó a manos del cuadro de Diamonds con pizarra final de 21 carreras contra 17 en un partido con muchos matices y donde hubo jugadas espectaculares, errores hilarantes, largos batazos y hasta los ampayers tuvieron su momento.

Las chicas de Pescadería La Morena, no tuvieron un mal partido, pero hubo dos entradas en las que no pudieron anotar y por el ritmo del juego, eso fue lo que les costó perder el juego. Las chicas de la Pescadería hicieron 4 carreras en la primera entrada, 8 en la cuarta, 1 en la quinta y 4 en la sexta para sumar 17 carreras.

