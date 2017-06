Detectan que restaurantes y comercios sacan basura fuera de tiempo

1 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- Presente en el desayuno mensual de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), el director de turismo municipal Ramón González Lomelí, lanzó un llamado a este sector y en general a comercios e iniciativa privada de abstenerse de sacar basura fuera de los tiempos establecidos en la franja turística y la zona centro, ya que han descubierto que establecimientos no están acatando los horarios establecidos como son a las 7 de la mañana y 7 de la tarde en esa zona, donde la recogen dos veces al día.

En el punto de reunión empresarial, el titular de Servicios Públicos Municipales, Rodolfo Domínguez, puntualizó que no tienen identificadas qué empresas en específico son, pero sí tienen identificado que es basura ajena a las colonias, ya que son montones que no son de una cuadra o de un departamento, y respecto a las multas no especificó a cuánto podrían ascender o en qué consisten.

