Detectan “puntos rojos” en Emiliano Zapata

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Vecinos de la colonia Emiliano Zapata realizaron la noche de ayer un recorrido por esta colonia en donde los propios vecinos señalaron “puntos rojos” los cuales no solo tienen que ver con asaltos a casas habitación, sino puntos de prostitución de hombres y mujeres, indigentes e incluso puntos de drogadicción.

De acuerdo a los vecinos, algunos de los puntos rojos que se detectaron, es la calle cerrada donde se localiza la ex tienda Gutiérrez Rizo, el cual al ser un inmueble abandonado y al estar en una cuadra donde se realizan dos construcciones de condominios, es una zona obscura, pese a que es un ingreso a la Isla del Cuale, a través del puente colgante.

Otro de los puntos rojos, es el parque Richard Burton, a un lado del Centro Cultural Cuale, en donde se reúnen muchos indigentes y literalmente viven en la rivera del río, aunado a que es una zona donde si bien hay luminarias estás están rodeadas de árboles, por lo que no dejan pasar la luz y sigue siendo una zona obscura.

Comentaron que sobre la calle Jacarandas, existen una serie de casas de “citas”, presuntamente se trata de las trabajadoras sexuales que estaban alrededor del Cine Bahía y se trasladaron a este sitio, en donde si bien realizan sus actividades con cierta discreción, son casas donde se encuentran restaurantes y familias.

El punto más severo que señalaron, es en la esquina de Constitución y Basilio Badillo, donde se encuentra un depósito de venta de cerveza de 24 horas, el cual tiene muchos años funcionando de este manera, sin que se haya podido regular o revocar la licencia, aunado a que se presume de que quienes salen de los bares o antros a ciertas horas de la madrugada llegan a este sitio e incluso turistas, han sido asaltados en esta zona.

