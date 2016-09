Desvían 326 mdp ¡y queda impune!

0 Compartidos Compartir Tweet

Mariana Jaime

Guadalajara, Jal.-

Trate de imaginar cómo 326 millones de pesos del dinero de los contribuyentes se esfuman y no hay nadie que responda por ese recurso.

Pues eso ocurrió en 2012 con recursos del Seguro Popular que pagó la Secretaría de Salud Jalisco para adquirir un software que digitalizara los expedientes de afiliación de los beneficiarios.

Dicho monto fue entregado a Global Incom, empresa de la Ciudad de México, por un sistema que no se pudo utilizar, pues no se completó la capacitación del personal que lo operaría ni se previó que se necesitaría pagar cada año por actualizarlo.

