ACUSAN A EX JUNTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA 29… Desfalcan secundaria con 200 mil pesos

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.- La mañana de ayer fue conformado el nuevo Comité de Participación Social de la escuela Secundaria Foránea 29, luego de que la pasada junta de padres de familia desfalcó a esta escuela con poco más de 200 mil pesos que se recabaron de las cuotas voluntarias, no realizaron mejoras y no entregaron cuentas.

En una junta en el plantel que se realizó a las 7 de la mañana, tanto directivos como padres de familia expusieron la situación del desfalco de la ex junta de padres, quienes el dinero de las cuotas voluntarias estaban concentradas en una cuenta de banco, de la cual, presuntamente la tesorera, dispuso del dinero, sin realizar las mejoras al plantel.

Nota completa click aqui...