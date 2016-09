Desestima José Gómez suspensión judicial

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay.-

El acalde de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, aseguró que a la fecha no se ha recibido ninguna notificación judicial que impida el desarrollo de la consulta, por lo que sigue en pie, así como los foros de la próxima semana, toda vez que consideró que las notificaciones judiciales deben darse por los canales adecuados y no a través de ruedas de prensa que solo buscan protagonismo.

Aunque el alcalde dijo no dudar de que se haya presentado un amparo contra la consulta, no significa que tiene validez, “nosotros no hemos sido notificados, ni del escrito que comentan como amparo, ni como resolución u orden judicial”, aseguró.

