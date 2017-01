Desde el nido del búho Los primeros cien años de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

0 Compartidos Compartir Tweet

Tercera Parte

De nueva cuenta mis muy queridos lectores de este prestigiado Periódico Tribuna de la Bahía, reanudamos ahora con la Tercera Parte de esta Columna de Opinión y la verdad es un verdadero orgullo como mexicano visualizar el enorme cumulo de eventos que de todo tipo se están organizando en todas partes del País, con motivo del Centenario de la promulgación de nuestra Constitución Política de nuestra muy querida y amada Nación Mexicana, que data precisamente del día 05 cinco de Febrero del año 1917, y que a solo unos días de este acontecimiento, se preparan grandes festejos por este hecho por demás histórico.

Que más festejo tan espectacular y sin precedentes, el hecho de que el Presidente de esta gran Nación haya hecho público el día de hoy un poco después de las once horas, el anuncio oficial de que no asistirá a la Casa Blanca a presentarse ante el nefasto personaje que fue electo y ahora ya primer mandatario de nuestro vecino país. Alguien por ahí decía con mucha razón, “tan lejos de Dios y tan cerca de los Estado Unidos”, pues si, aunque no se hizo tanto escándalo, los presidentes anteriores realizaron toda una serie de funestos actos en contra de nuestro País, así tenemos que Clinton fue el primero en construir más de 16 dieciséis kilómetros de muro en la frontera de su país; le sigue Obama que deporto a más de tres millones de mexicanos y a estos antecedentes nadie dijo nada.

Nota completa click aqui...