Desde el nido del Búho Bienvenidos los retos de año nuevo 2017

Queridos lectores de este prestigiado Periódico Tribuna de la Bahía, es increíble los abundantes acontecimientos que se han venido sucediendo a partir de la segunda quincena del mes próximo pasado de Diciembre. Empezando por el alegre festejo de la posada anual de todos los empleados y colaboradores de esta Empresa Editorial, a la cual concurrí y en la que me pude percatar de la gran camaradería que se vivió en esos momentos, el momento tan esperado fue la rifa de los regalos para todos los participantes. Me emocionó ver los rostros alegres de los participantes. Otra cosa que me llamó la atención fue la estupenda organización que se sintió en todo momento, Realmente fue un bonito y alegre convivio.

Sin embargo en la medida que avanzó dicha segunda quincena de diciembre, se iniciaron las posadas y todo tipo de reuniones, fiestas y todo tipo de convivios para festejar las la navidad y fin de año, y lo que empaño esa época del año fueron los rumores que a la postre se volvieron realidad, que fue el hecho de los aumentos a los precios de las gasolinas que se comenzaron a extender como reguero de pólvora en todo el País, que de inmediato provoco que se empezara a generar una profunda irritación en todos los sectores de la población aún más en los sectores más necesitados. Toda esta irritación, enojo, molestia y frustración ha ido en aumento al iniciar este año nuevo 2017, que a escasos días de haber iniciado este año nuevo 2017, que con toda seguridad quedara impregnada en la historia de México.

