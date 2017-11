Desconocen donde está el ex Gobernador Roberto Sandoval

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Baderas, Nay.-Aun cuando desconoce donde está el ex mandatario Roberto Sandoval Castañeda, siguen avante con los denuncias en su contra por enriquecimiento inexplicable. El otro frente en el que trabaja la Comisión de la Verdad, es que los legisladores le quiten el fuero al que tiene derecho, un año después de su gestión. De lo contrario, la Fiscalía no procederá en su contra.

En entrevista, el titular de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrio señaló que siguen en marcha la denuncias, luego de que se tiene documentado que adquirió siete ranchos y 10 mil cabezas de ganado; cinco mil de estos, fueron ubicados en el rancho del ex alcalde fallecido Rafael Cervantes Padilla. Y el resto en al menos otros siete ranchos.

Al cuestionarle sino existe la posibilidad de que huya, gracias al fuero que tiene, como ha pasado con otros ex gobernadores, González Barrio comentó que el caso de Duarte, no se requirió el año, porque huyó del país; fue detenido y ya está en la cárcel siendo juzgado. Agregó que seguramente porque son temas federales, no procedió el fuero; pero en Nayarit deben hacerlo porque la Fiscalía no hará nada si Roberto Sandoval tiene fuero.

