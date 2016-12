Descartan desabasto de gasolina en Vallarta

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-

Debido a reportes de algunas ciudades del país por el desabasto de gasolina, José de Jesús Guzmán, gerente operativo de estaciones y servicios de Servigas en Puerto Vallarta, aseguró que en la ciudad no hay por qué alarmarse dado que las gasolineras están operando normal y con buenos niveles de combustible, toda vez que no se prevé desabasto en lo que resta del año.

José de Jesús Guzmán comentó que hasta el momento en Puerto Vallarta los inventarios en las gasolineras están a buen nivel, no hay desbasto de ningún tipo de gasolina, la Magna, Premium y el diésel, “no hay manera de que la gente se alarme”, expresó.

Informó que los precios en Puerto Vallarta para el 2017 en cuanto al combustible tipo Magna será de $,16.40 pesos, la Premium, $18.17 pesos y el diésel $17.49 pesos, destacó que estos precios los otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

