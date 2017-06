DESCARTA MORENA TOMA DE CALLES… “Es factible fallo en nuestra contra”

0 Compartidos Compartir Tweet

Ciudad de México.-

La dirigencia de Morena descartó que la defensa de los votos de Delfina Gómez en el Estado de México pase por tomar calles o plazas públicas, como ocurrió en la elección presidencial de 2006.

Yeidckol Polevnsky, secretaria general del partido, quien fue candidata al mismo cargo por el PRD en 2005, sostuvo que Morena impugnará en los tribunales electorales el resultado de la jornada del domingo pasado y respetará la resolución judicial, gane o pierda Gómez.

“Estamos dispuestos a no hacer ningún campamento, a no tomar ninguna calle. Lo vamos a hacer (defender el triunfo) en el terreno judicial, en el terreno de la defensa jurídica del voto, de la elección, en señalar las faltas que se cometieron, que son ilegalidades.

“Son dos cosas: una es denunciar lo que se hizo mal y otra es impugnar las casillas, que no coinciden los conteos, que sabemos que gente del Instituto Electoral (del Estado de México) no dejó que se firmaran las actas y que sacaron a la gente de todos los partidos para que ellos no llevaran el conteo. Vamos a ir al tribunal en la parte jurídica, manejándolo al más alto nivel y en la forma más respetuosa”, señaló en entrevista.

