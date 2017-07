Desapareció el domingo y ayer fue encontrado muerto

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Ayer por la tarde, fue localizado sin vida y ya en estado de putrefacción, un hombre que desapareció desde el pasado domingo al estar con sus amigos en un bar cercano a donde lo encontraron y desaparecer sin saber nada de él desde ese día. Sobre estos hechos, se conoció que la Policía Municipal fue informada que en un bar del ingreso a Boca de Tomates, se encontraba un hombre que quería denunciar la desaparición de su patrón.

Personal de la Policía a cargo del oficial Rodolfo Palacios Díaz, acudieron hasta el sitio donde se entrevistaron con César, quien dijo que el sábado como a las cuatro de la mañana, se encontraban tomando bebidas embriagantes él y su patrón y que cuando él se metió al baño y salió su patrón Beningo, ya no se encontraba en la mesa. Desde entonces ya no lo volvió a ver, por lo que se fue a su domicilio ahí en San Vicente, pero pasaron los días y no lo encontraban por eso denunciaron la desaparición del hombre.

