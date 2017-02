Deportaciones son ‘operación militar’.- Trump

0 Compartidos Compartir Tweet

José Díaz Briseño

WASHINGTON, EU .- El Gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo una operación militar para expulsar a miles de indocumentados del país, según detalló el Presidente Donald Trump.

Frente a empresarios en la Casa Blanca, Trump describió así las diferentes redadas lanzadas por el Departamento de Seguridad Interna, en las que, aseguró, sólo la semana pasada se habrían detenido a más de 650 personas, de las que 75 por ciento tenían antecedentes criminales.

“Estamos sacando fuera del País a los tipos realmente malos, un ritmo que nadie ha visto antes. Y son los realmente malos. Y es una operación militar”, describió Trump en la reunión.

Sólo un par de horas después, el Secretario de Seguridad Interna, el General John Kelly, durante una visita a México -país de origen del que provienen casi seis de los más de 11 millones de indocumentados presentes en Estados Unidos-, se vio obligado a emitir una aclaración de los comentarios de Trump.

“Déjenme ser muy muy claro. No habrá, repito, no habrá deportaciones masivas. Repito, no habrá uso de fuerzas militares en operaciones de inmigración, nada”, dijo Kelly en una rueda de prensa junto al Secretario de Estado de su país, Rex Tillerson.

Nota completa click aqui...