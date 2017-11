Denuncias contra aquellos que no hicieron la entrega formal en Badeba

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.-

El Cabildo de Bahía de Banderas aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Entrega Recepción, para ser enviado al Congreso del Estado, que a su vez deberá turnar al órgano Superior de Fiscalización y determinar las auditorias pertinentes. No obstante, la regidora de Movimiento Ciudadano, Selene Cárdenas Pedroza, solicitó al Presidente Municipal y pleno de regidores, que aquellos ex funcionarios del pasado trienio que no presenten sus observaciones, se proceda con denuncias y se abran carpetas de investigación. Están corriendo los 15 días de plazo que tienen para responder las observaciones que los regidores señalan en el dictamen.

Lo anterior quedó de manifiesto en la sesión extraordinaria celebrada ayer. Y aunque se esperaba serios pronunciamientos, la regidora de Movimiento Ciudadano, Selene Cárdenas Pedroza fue la única en la levantar la voz, y señalar que por lo delicado del tema, y que compromete al patrimonio del municipio, expuso que la historia les permite 4 años de ejercicio, por lo que deben exhortar a los funcionarios proceder con ética, moral y profesionalismo y cumplan con su deber en el sentido más estricto.

