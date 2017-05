Denunciarán todo intento de delitos y fraude electoral: Marko Cortes

2 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.-Al iniciar la tercera semana de campaña, los candidatos de la Alianza Juntos por Ti, recibieron al presidente de la bancada panista del Congreso de la Unión, Marko Cortés quien viene a reforzar los trabajos en campo contra la guerra sucia que se presenta por parte de “los contrarios”.

En rueda de prensa, donde se dieron cita los candidatos a regidores por las nueve demarcaciones; los candidatos a diputados locales, Yusara Ramírez, candidata a la diputación local distrito 17 e Ismael Duñalds Ventura, candidata a la diputación local distrito 18, y desde luego, el candidato a la Presidencia Municipal, Jaime Cuevas; y la candidata a la Presidencia Municipal por Compostela, Gloria Núñez.

Afirmó que constató que el proyecto de la alianza se fortalece y suma a diferentes expresiones políticas, toda vez que reconoce cual es el mejor proyecto y se suman a la alianza Juntos por Ti.

“Y estamos de fiesta al reconocer que nuestros candidatos al logrado convencer a los propios que son partidos aliados, sino a mas por lo que es motivo de orgullo y quiere decir que se tiene buenos candidatos y que se hacen las cosas bien. Lo mismo en Compostela y el liderazgo de los proyectos que encabeza Gloria Núñez”.

Afirmó que en el Partido Acción Nacional se sienten seguros, pero no confiados que ganarán el 4 de junio la gubernatura, la mayoría de las presidencias municipales y el congreso del estado. Y agregó que trabajan intensamente pues saben de las mañas del PRI Gobierno y de lo que están dispuestos hacer con tal de retener el poder a la mala. Agregó que la gente está francamente desilusionada del gobierno federal y del estado.

“El PRI será el gran perdedor del 4 de junio y los grandes ganadores serán los ciudadanos” Marko Cortés comentó que como coordinador de la fracción panista en el Congreso Local, hace compromiso de apoyar a los candidatos cuando sean funcionarios y gobernantes.

Al hablar rumbo a la elección del 4 de junio, el legislador panista señaló que afortunadamente el fiscal ya está detenido y puede dar tranquilidad. “Les vamos a cuidar las manos a corruptos y tramposos priistas y a eso nos vamos a comprometer; primero a ganar y después ser gobierno de forma adecuada en beneficio de la gente”:

Tras reconocer que en la preferencia electoral, Toño Echevarria va arriba con 20 puntos, estimó que todo se vendrá en cascada; y afirmó que en el tema de los candidatos a los municipios de Bahía de Bandeas y Compostela, así como diputados, no hay encuesta que diga lo contrario.

Y afirmó que ante delitos electorales, van a denunciar y pedir a la FEPADE que ha lo necesario para detener cualquier intento de fraude electoral. “EL PRI en Nayarit dan patas de ahogados”:

En este sentido comentó que tienen dos estrategias para denunciar cada hecho de ilegalidad y decirle a los ciudadanos que reciban las despendas y dinero que les ofrezcan, pero que voten por los candidatos de la Alianza.

Por su parte, el Dr. Jaime Cuevas comentó que están generando condiciones de confianza y en la alianza caben hombres y mujeres que quieren desahogar sus necesidades y que quieren que gobierne para todos. Afirmó que caben todos los que quieren una mejor atención de su gobierno. “La alianza son de ciudadanos libres que quieren cambiar la historia”.

Gloria Núñez, quien ahora con las siglas de la Alianza PAN,PRD, PRS y PT busca la Presidencia Municipal de Compostela, afirmó que no necesitó mucho para incluirse y apoyar a Antonio Echevarria y someterse a un proceso interno. “Lo que me hizo cambiar de camino en mi vida política, fue ver que hoy hay una esperanza de que verdaderamente cambien las cosas para bien y ver como ha sido increíble que no se respeta el voto, libre y secreto. No me queda la duda que mi decisión fue la correcta”.

