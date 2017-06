Denuncian presuntas irregularidades, pero no presentan denuncias formales

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA Bahía de Banderas, Nay.- Sin presentar una denuncia formal ante la FEPADE o la autoridad competente, esta mañana integrantes de del Comité Ejecutivo Municipal, encabezados por Octavio Valencia Jiménez, presumen que con recursos del municipio se realizan trabajo de impresión de propaganda política de candidatos Juntos Por Ti. Asimismo, de copias de recibos de servicios de impresión del Ayuntamiento de Bahía de Banderas y del Sistema DIF Municipal en una empresa de familiar del primer edil. Lo anterior se desprende, de copias de correos electrónicos dentro de un sobre amarillo de manila, que dejaron de manera anónima por debajo de la puerta de las oficinas del PRI, ubicadas en San José del Valle. Con argumentos, de copias de correos electrónicos que supuestamente enviaron funcionarios del gobierno municipal a personas identificadas con la alianza, Juan Castro, Secretario de Organización; Luis Aguilera, Secretario de Acción Electoral y Octavio Valencia, presidente del PRI, sostienen que se trata de un delito electoral.

De acuerdo al contenido de los correos, se envían diseños de los candidatos de la Alianza, e incluso de Movimiento Ciudadano, para órdenes de impresión de camisas y lonas. Sostienen que son enviados al negocio familiar, ya que la empresa que hace las impresiones, es del hermano del Presidente Municipal, Enrique Gómez. Por lo que dijeron “probablemente” si están pagando esos trabajos con recursos del Ayuntamiento. Sin embargo, ante esta grave acusación, no hay denuncia formal ante la instancia correspondiente.

Y decidieron hacer la denuncia mediática en rueda de prensa. Al ser cuestionados de porque no han hecho lo correcto, presentando la denuncia correspondiente, aseguraron que lo harán a través del PRI Nayarit, y exhibir las cochinadas que se están haciendo, y que es para favorecer a los candidatos de la alianza. Sin embargo, al cuestionar el tema de la coacción del voto con despensas de PROSA ubicadas en instalaciones de a UTBB y entregadas en coches particulares sin placas; del amparo del Gobernador Roberto Sandoval por esa situación, los tres priistas se limitaron a hacer declaraciones. Por otro lado, aseguran que se usan prestanombres a familiares del Presidente Municipal, José Gómez Pérez que adquieren bienes inmuebles a altos valores adquisitivos y que con sus sueldos podrían adquirir esos terrenos. Leyó algunos casos, citando supuestos contratos de compra venta en distintas zonas del municipio. Octavo Valencia dijo que no es guerra sucia, sino que se deja ver quien es quien. “Se han hecho señalamientos entre todos, pero aquí hay pruebas”.

Al hacerle ver que esta guerra sucia es entre priistas que se conocen las “estrategias” con que actúan, afirmó que solo informan y exhiben información, porque los ciudadanos no es tonta. Al quedar de manifiesto que la rueda de prensa se dio debido a copias, que le hicieron llegar de manera anónima, Octavio Valencia comentó que han trascendido chismes. “No puedo señalar cuestiones que son suposiciones y chismes; solo puedo hablar de cosas con argumentos y vamos a proceder”, comentó. Por su parte, Juan Castro, Secretario de Organización del PRI en Bahía de Banderas respondió al señalamiento de Tribuna de la Bahía, que esta guerra sucia es entre priistas, y dijo que priistas son los que están en el PRI y quienes no lo están apoyando es porque prefirieron sus intereses personales y seguir llenando bolsillas. “Al no estar con su partido lo están traicionando. Y Al rechazar la ideología, desde ese momento ya no son priistas”.

Nota completa click aqui...