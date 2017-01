Denuncian pasajeros incumplimiento de la ruta 04

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Pasajeros de los camiones de la ruta 04 Paso Ancho – Paso del Guayabo subrogado de Sistecozome, denunciaron que estos no cumplen con su ruta dado que no llegan hasta el Paso del Guayabo lo que ocasiona que personas que viven en ese lugar lleguen tarde a sus trabajos o se vayan caminando.

Pasajeros del transporte público de la ruta 04 denunciaron ante este medio de comunicación que están hartos de que no se les brinde un servicio de calidad y sobretodo que los choferes de esta ruta no lleguen hasta el Paso del Guayabo y aunque no todos los de la ruta 04 deben de subir mínimo uno por cada cinco sí.

