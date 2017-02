Denuncian “ecocidio” en Aramara

2 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Vecinos de la colonia Aramara calificaron como “ecocidio” la tala de al menos 10 árboles de alrededor de la chancha de usos múltiples y atrás de la escuela, dado que no se le pidió opinión a los vecinos, aunado a que son pocos los espacios verdes en la zona; por su parte, Albino Garay de la O, titular de Ecología aseguró que estos árboles serán sustituidos por almendros.

Vecinos dieron a conocer que la semana pasada los árboles amanecieron talados literalmente y en un fila exacta alrededor de la escuela y la cancha, y pese que se buscó al presidente de la colonia para manifestar su inconformidad este no apareció.

“El problema es que casi no tenemos áreas verdes en la colonia, si estaban crecidos los árboles y les hacía falta una poda, pero no una tala, los destrozaron, y los dejaron ahí tirados, ni siquiera les quitaron bien la raíz, no sabemos lo que paso y no podemos localizar al presidente de la colonia para saber”, comentó Miguel, uno de los vecinos afectados.

Nota completa click aqui...