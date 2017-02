Demandan aplazar Ley de Seguridad

0 Compartidos Compartir Tweet

César Martínez

Ciudad de México.-

Con el llamado a evitar una normatividad inapropiada y transparentar el proceso legislativo, el Ombudsman nacional y especialistas en derechos humanos demandaron al Congreso posponer la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a los legisladores que no se precipiten.

“Yo pediría que se aplazara al tiempo, en que todas las voces puedan ser escuchadas y que la precipitación no nos haga incurrir realmente en una legislación que no sea la apropiada.

“Más vale prudencia, pero una buena legislación que determine exactamente cuál es el rol y participación de cada ente, el ámbito civil, el ámbito militar”, señaló.

González reiteró que la Ley de Seguridad Interior, que regulará la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, debe establecer, ante todo, el respeto a los derechos humanos.

