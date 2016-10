Del 3 al 14 de Octubre Realizará SSJ mastografías gratuitas a mujeres de 40 a 69 años en PV

0 Compartidos Compartir Tweet

En el marco del mes de sensibilización y día mundial contra el cáncer de mama (19 de octubre), la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) a través de la Octava Región Sanitaria y el Programa de Salud Reproductiva, intensificará acciones con la finalidad de detectar oportunamente mediante el diagnóstico de cáncer de mama en mujeres de 40 a 69 años por medio de la mastografía digital.

La Unidad Móvil de Mastografía Digital estará en Puerto Vallarta brindando servicio gratuito a mujeres de la región, en un horario de 8:30 a 15:00 hrs en los siguientes lugares:

Del 3 al 7 de Octubre – Av. Francisco Villa No. 1501, entre Río Potomac y Río Santiago, col. Fovissste ( Afuera del Monte de Piedad ).

Del 10 al 14 de Octubre – Paseo de las Gaviotas No. 198, esq. Francisco Villa ( Afuera de Grupo Acir ).

Es importante señalar que NO importa si la mujeres ya cuentan con derechohabiencia al IMSS o ISSSTE, también serán atendidas. El único requisito es que acudan sin desodorante, o loción debajo de los brazos o en las mamas el día del examen.

La detección del cáncer de mama debe incluir: la autoexploración, el examen clínico y la mastografía.

• La autoexploración se recomienda a partir de los 20 años; la cual tiene como objetivo sensibilizar a la mujer sobre el cáncer de mama, tener un mayor conocimiento de su propio cuerpo e identificar cambios anormales para la demanda de atención médica apropiada.

• El examen clínico debe ser practicado anualmente, a partir de los 25 años por personal de salud capacitado en la exploración de las mamas.

• La mastografía de tamizaje se recomienda en mujeres aparentemente sanas de 40 a 69 años de edad, cada dos años.

En México desde 2006 el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer.

Nota completa click aqui...