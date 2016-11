Deberá justificar BB 18 mdp en la Cuenta Pública 2015

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.-

En sesión de Cabildo, se aprobó el acuerdo para que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, OROMAPAS, lleve a cabo el programa de incentivos a usuarios por pago anticipado, durante los meses de enero a marzo del 2017. Los descuentos serán del 15, 10 y 5%. Solo dos abstenciones hubo; pero es el descuento que cada año, se hace a quienes pagan a tiempo.

No obstante, el debate entre el regidor Omar Guerra y el propio alcalde José Gómez ganó atención, toda vez que el edil acusó el director de obras públicas de no hacer bien su trabajo; incluso, de no trabajar, al haber calles en pésimo estado en todo el municipio y propuso llevar a los macheteros a bachear calles, lo que molestó a José Gómez al defender que el director se encuentra en la Ciudad de México haciendo gestiones para obtener recursos federales y hacer obras. Y lo llamó mentiroso. Adjetivo que es propio mencionar que este cuerpo edilicio.

Nota completa click aqui...